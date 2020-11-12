Трамп не сдается — блокирует приветствия Байдена и спешит вывести войска из Афганистана, фото — Metro

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Передача власти в США затягивается. Администрация президента Дональда Трампа распорядилась задержать все официальные поздравления от иностранных лидеров в адрес Джо Байдена.

Команда Байдена самостоятельно контактирует с иностранными правительствами, поскольку Трамп закрыл сопернику на выборах доступ к ресурсам Госдепа, сообщает CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

Иностранные лидеры общаются с Байденом через бывших дипломатов эпохи президента Барака Обамы.

Байден заявил, что назначает руководителем аппарата Белого дома и своим помощником Рона Клайна. Он будет курировать исполнительную канцелярию президента и выполнять функции старшего советника, а также работать над созданием команды.

Клайн был советником Байдена, когда он был сенатором, а также когда занимал должность вице-президента в администрации бывшего американского лидера Барака Обамы.

Между тем Трамп пытается как можно скорее вывести американский контингент из Афганистана до 20 января, когда должна состояться инаугурация нового главы Белого дома, сообщает Axios со ссылкой на три источника в администрации США.

Трамп шел на выборы 2016 года с обещанием вернуть американские войска домой и раньше часто заявлял, что хочет до Рождества вывести американский контингент Афганистана.

Кроме того, глава Белого дома спешит вернуть войска из Афганистана и Сирии. Источники именно этим объясняют масштабные увольнения в Пентагоне — увольнение главы Министерства обороны и нескольких топ-чиновников ведомства. Их заменили лояльными президенту людьми, в частности, отставным полковником-ветераном Дугласом МакГрегором, который сейчас является постоянным комментатором Fox News.

Напомним, что 7 ноября Байден заявил об избрании президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Трамп пока не планирует признавать свое поражение и продолжает подавать в суды.

В США создали консультативную переходный совет из представителей трех последних администраций Белого дома. Совет призвал действующего президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.