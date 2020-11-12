Топ-10 мэров городов Украины определили местные выборы (ИНФОГРАФИКА)

Топ-10 мэров городов Украины определили выборы / Фото: "Слово і діло"

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Ракурс

Топ-10 мэров городов Украины определились на местных выборах, состоявшихся 25 октября 2020 года. Десять мэров областных центров одержали победу уже в первом туре.

Во время волеизъявления украинцы отдали предпочтение старым руководителям своих городов. При условии низкой явки — двое мэров заручились поддержкой свыше 80% голосов. «Самым популярным» мэром Украины можно назвать главу Хмельницкого, пишет «ВВС Украина».

Александр Симчишин от «Свободы» сумел набрать 86% голосов, а также получить собственное монобольшинство в городском совете. В Хмельницком в городской и областной советы баллотировалась не «Свобода», а проект мэра «Команда Симчишина».

Еще три мэра-победителя сумели получить собственное монобольшинство и взять на себя всю власть в городе. Это Руслан Марцинкив в Ивано-Франковске, Владислав Атрошенко в Чернигове и Сергей Моргунов в Виннице.

15 ноября состоится второй тур выборов в Сумах, Луцке, Одессе, Херсоне, Краматорске и Каменец-Подольском. 22 ноября украинцы будут выбирать мэров Днепра, Черкасс, Ровно, Львова, Полтавы, Ужгорода, Николаева, Славянска, Дрогобыча, Броваров, Бердянска и Никополя. Черновцы до сих пор подводят итоги местных выборов.

Напомним, сейчас Украина только завершает подводить итоги волеизъявления 25 октября. ЦИК уже обнародовал большинство данных и можно говорить о победителях выборов мэров в крупных городах, а также о партиях, набравших больше всего голосов в областные и городские советы крупных городов.