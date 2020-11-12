Топ-10 мерів міст України визначили місцеві вибори — рейтинг — місцеві вибори 2020 / Фото: "Слово і діло"

https://racurs.ua/ua/n146384-top-10-meriv-mist-ukrayiny-vyznachyly-miscevi-vybory-reytyng-infografika.html

Ракурс

Топ-10 мерів міст України визначилися на місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року. Десять мерів обласних центрів здобули перемогу вже у першому турі.

Під час волевиявлення українці віддали перевагу старим керівникам своїх міст. За умови низької явки — двоє мерів навіть зуміли отримати понад 80% голосів. «Найпопулярнішим» мером України можна назвати очільника Хмельницького, пише «ВВС Україна».

Олександр Симчишин від «Свободи» зумів набрати 86% голосів, а також здобути власну монобільшість у міській раді. До міської та обласної рад балотувалася не «Свобода», а проект мера «Команда Симчишина».

Ще троє мерів-переможців зуміли отримати власну монобільшість й взяти на себе усю владу у місті. Це Руслан Марцінків у Івано-Франківську, Владислав Атрошенко у Чернігові та Сергій Моргунов у Вінниці.

15 листопада відбудеться другий тур перегонів у Сумах, Луцьку, Одесі, Херсоні, Краматорську та Кам’янець-Подільському. 22 листопада українці обиратимуть мерів Дніпра, Черкас, Рівного, Львова, Полтави, Ужгорода, Миколаєва, Слов’янська, Дрогобича, Броварів, Бердянська та Нікополя. Чернівці ще досі підбивають підсумки місцевих виборів.

Нагадаємо, нині Україна тільки завершує встановлення результатів волевиявлення 25 жовтня. ЦВК вже оприлюднила більшість даних й можна говорити про переможців виборів мерів у великих містах, а також про партії, які набрали найбільше голосів в обласні та міські ради великих міст.