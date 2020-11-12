Коронавірус інфікував понад 11 тис. українців, за добу — майже 200 смертей

https://racurs.ua/ua/n146383-koronavirus-infikuvav-ponad-11-tys-ukrayinciv-za-dobu-mayje-200-smertey.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 12 листопада виявили у 11 тис. 59 осіб. На жаль, за минулу добу хвороба забрала життя 198 українців.

Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники. Одужало — 6 тис. 235 осіб, — повідомив у Фейсбук міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Всього з початку спалаху коронавірусу в Україні інфікувалося понад 500 тис. осіб, померло — понад 9 тис. осіб.

Статистика COVID-19:

Вінницька — 13153 (+183)

Волинська — 17610 (+374)

Дніпропетровська — 19169 (+479)

Донецька — 15478 (+412)

Житомирська — 20589 (+395)

Закарпатська — 18470 (+414)

Запорізька — 16084 (+799)

Івано-Франківська — 26252 (+609)

Київська — 22431 (+700)

Кіровоградська — 3422 (+142)

Луганська — 4822 (+84)

Львівська — 35535 (+547)

Миколаївська — 11373 (+281)

Одеська — 30704 (+663)

Полтавська — 13767 (+624)

Рівненська — 23585 (+550)

Сумська — 16101 (+439)

Тернопільська — 22789 (+249)

Харківська — 45469 (+521)

Херсонська — 6272 (+197)

Хмельницька — 21392 (+566)

Черкаська — 11323 (+260)

Чернівецька — 26699 (+398)

Чернігівська — 10804 (+240)



Степанов поінформував, що минулої доби довелося госпіталізувати 1 тис. 509 пацієнтів. Загалом 11 листопада здійснили понад 77 тис. тестувань, майже 47 тис. з яких — методом ПЛР.

Найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Запорізькій, Київській, Одеській та Полтавській областях.