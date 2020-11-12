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Коронавірус інфікував понад 11 тис. українців, за добу — майже 200 смертей

Коронавірус інфікував понад 11 тис. українців, за добу — майже 200 смертей

12 лис 2020, 08:51
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Коронавірус в Україні станом на ранок 12 листопада виявили у 11 тис. 59 осіб. На жаль, за минулу добу хвороба забрала життя 198 українців.

Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники. Одужало — 6 тис. 235 осіб, — повідомив у Фейсбук міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Всього з початку спалаху коронавірусу в Україні інфікувалося понад 500 тис. осіб, померло — понад 9 тис. осіб.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Статистика COVID-19:

  • Вінницька — 13153 (+183)

  • Волинська — 17610 (+374)

  • Дніпропетровська — 19169 (+479)

  • Донецька — 15478 (+412)

  • Житомирська — 20589 (+395)

  • Закарпатська — 18470 (+414)

  • Запорізька — 16084 (+799)

  • Івано-Франківська — 26252 (+609)

  • Київська — 22431 (+700)

  • Кіровоградська — 3422 (+142)

  • Луганська — 4822 (+84)

  • Львівська — 35535 (+547)

  • Миколаївська — 11373 (+281)

  • Одеська — 30704 (+663)

  • Полтавська — 13767 (+624)

  • Рівненська — 23585 (+550)

  • Сумська — 16101 (+439)

  • Тернопільська — 22789 (+249)

  • Харківська — 45469 (+521)

  • Херсонська — 6272 (+197)

  • Хмельницька — 21392 (+566)

  • Черкаська — 11323 (+260)

  • Чернівецька — 26699 (+398)

  • Чернігівська — 10804 (+240)


Степанов поінформував, що минулої доби довелося госпіталізувати 1 тис. 509 пацієнтів. Загалом 11 листопада здійснили понад 77 тис. тестувань, майже 47 тис. з яких — методом ПЛР.

Найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Запорізькій, Київській, Одеській та Полтавській областях.

Джерело: Ракурс


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