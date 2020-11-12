Коронавірус інфікував понад 11 тис. українців, за добу — майже 200 смертей

Коронавірус інфікував понад 11 тис. українців, за добу — майже 200 смертейhttps://racurs.ua/ua/n146383-koronavirus-infikuvav-ponad-11-tys-ukrayinciv-za-dobu-mayje-200-smertey.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 12 листопада виявили у 11 тис. 59 осіб. На жаль, за минулу добу хвороба забрала життя 198 українців.
Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники. Одужало — 6 тис. 235 осіб, — повідомив у Фейсбук міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Всього з початку спалаху коронавірусу в Україні інфікувалося понад 500 тис. осіб, померло — понад 9 тис. осіб.
Статистика COVID-19:
Вінницька — 13153 (+183)
Волинська — 17610 (+374)
Дніпропетровська — 19169 (+479)
Донецька — 15478 (+412)
Житомирська — 20589 (+395)
Закарпатська — 18470 (+414)
Запорізька — 16084 (+799)
Івано-Франківська — 26252 (+609)
Київська — 22431 (+700)
Кіровоградська — 3422 (+142)
Луганська — 4822 (+84)
Львівська — 35535 (+547)
Миколаївська — 11373 (+281)
Одеська — 30704 (+663)
Полтавська — 13767 (+624)
Рівненська — 23585 (+550)
Сумська — 16101 (+439)
Тернопільська — 22789 (+249)
Харківська — 45469 (+521)
Херсонська — 6272 (+197)
Хмельницька — 21392 (+566)
Черкаська — 11323 (+260)
Чернівецька — 26699 (+398)
Чернігівська — 10804 (+240)
Степанов поінформував, що минулої доби довелося госпіталізувати 1 тис. 509 пацієнтів. Загалом 11 листопада здійснили понад 77 тис. тестувань, майже 47 тис. з яких — методом ПЛР.
Найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Запорізькій, Київській, Одеській та Полтавській областях.