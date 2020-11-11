Трампа «затаскают по судам» после окончания каденции

Трамп. Фото: CNN

https://racurs.ua/n146377-trampa-zataskaut-po-sudam-posle-okonchaniya-kadencii.html

Ракурс

Дональд Трамп, действующий президент США, который проиграл на выборах, передаст власть новому президенту США Джо Байдену в январе. Однако после сложения полномочий его ожидают судебные процессы и более 15 уголовных дел, фигурантом которых он является.

Шесть судебных процессов ожидают Трампа уже в конце каденции. Об этом сообщает CNN.

Сейчас Трамп фигурирует в таких делах:

Выплаты женщинам, которые имели внебрачные отношения с Трампом

Окружная прокуратура Манхэттена изучает финансовые вопросы деятельности организации Трампа. Органы следствия заинтересовались несколькими возможными денежными выплатами, осуществленными тогдашним фиксатором Трампа Майклом Коэном женщинам, которые утверждали, что имели внебрачные отношения с Трампом накануне его победы на выборах в 2016 году. Сам Коэн заявил под присягой, что не помнит «ни одного случая» выплаты компенсаций.

Мошенничество с активами

Трампа подозревают в том, что он совместно с членами своей семьи неоднократно «завышал свои общие активы, когда это было ему выгодно, например, пытаясь попасть в список самых богатых людей в Forbes, и занижал свои активы, чтобы уменьшить налоги на недвижимость».

Вознаграждение от иностранных правительств

Этот иск подали еще в 2017 году, но перед выборами в США он стал актуальным. Следователи расследуют нарушение положений Конституции Дональдом Трампом, когда он получал вознаграждение от иностранных правительств, которые оплачивали услуги в его отелях и гольф-клубах. Иск был обжалован Трампом, но до сих пор находится на рассмотрении.

Иск о клевете

Следующим судебным процессом станет иск Джины Кэрролл о клевете. За несколько дней до выборов 2020 года федеральный судья отклонил попытку Трампа закрыть дело. Женщина утверждает, что Трамп изнасиловал ее в 1990-х. Он возразил, сказав: «Она не мой тип». Сейчас дело ведется специалистами федеральной судебной системы.

Иск Саммер Зервос

В 2007 году Саммер Зервос после участия в телешоу Трампа была приглашена в номер для якобы обсуждения возможной работы, но в гостиничном номере Трамп пытался ее изнасиловать. Она подала против него судебный иск о защите чести и достоинства. В заявлении утверждается, что Трамп воспользовался своим положением, чтобы унизить Зервос. В конце 2019 Трамп проиграл суд о прекращении рассмотрения дела. Однако судебный процесс остановили до момента окончания каденции Трампа.

Иск Мэри Трамп

Племянница президента и автор бестселлера «Слишком много и никогда не достаточно: Как моя семья создала опасного человека в мире» подала иск на Трампа в сентябре, утверждая, что он, его сестра и его покойный брат мухлевали, чтобы оставить ее без доли наследства отца Трампа, Фреда-старшего.

Напомним, ранее мы сообщали, что президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Результаты подсчета голосов свидетельствуют, что победителем стал кандидат от Демократической партии Джо Байден, однако действующий президент Дональд Трамп считает настоящим победителем себя и заявляет о нарушениях во время подсчета бюллетеней. В команде Трампа опровергают распространенную СМИ информацию о том, что его жена и один из ближайших советников — зять Джаред Кушнер якобы уговаривали его признать свое поражение.