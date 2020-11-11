Трампа «затягають по судах» після закінчення каденції

Трамп. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n146377-trampa-zatyagaut-po-sudah-pislya-zakinchennya-kadenciyi.html

Ракурс

Дональд Трамп, чинний президент США, який програв на виборах, передасть владу новому президентові США Джо Байдену у січні. Однак після складення повноважень його очікують судові процеси та понад 15 кримінальних справ, фігурантом яких він є.

Шість судових процесів очікують Трампа вже наприкінці каденції. Про це повідомляє CNN.

Наразі Трамп фігурує у таких справах:

Виплати жінкам, які мали позашлюбні стосунки з Трампом

Окружна прокуратура Манхеттену вивчає фінансові питання діяльності організації Трампа. Органи слідства зацікавилися кількома можливими грошовими виплатами, здійсненими тодішнім фіксатором Трампа Майклом Коеном жінкам, які стверджували, що мали позашлюбні стосунки з Трампом напередодні його перемоги на виборах у 2016 році. Сам Коен заявив під присягою, що не пам’ятає «жодного випадку» виплати компенсацій.

Шахрайство з активами

Трампа підозрюють у тому, що він спільно із членами своєї родини неодноразово «завищував свої загальні активи, коли це було йому вигідно, наприклад, намагаючись потрапити до списку найбагатших людей у Forbes, і занижував свої активи, щоб зменшити податки на нерухомість».

Винагорода від іноземних урядів

Цей позов подали ще у 2017 році, але перед виборами у США він став актуальнішим. Слідчі розслідуватимуть порушення положень Конституції Дональдом Трампом, коли він отримував винагороду від іноземних урядів, які оплачували послуги у його готелях та гольф-клубах. Позов був оскаржений Трампом, але досі знаходиться на розгляді.

Позов про наклеп

Наступним судовим процесом стане позов Джини Керролл про наклеп. За кілька днів до виборів 2020 року федеральний суддя відхилив спробу Трампа закрити справу. Жінка стверджує, що Трамп зґвалтував її у 1990-х. Він заперечив її твердження, сказавши: «Вона не мій тип». Зараз справа ведеться фахівцями федеральної судової системи.

Позов Саммер Зервос

У 2007 році Саммер Зервос після участі в телешоу Трампа була запрошена у номер для нібито обговорення можливої роботи, але у готельному номері Трамп намагався її зґвалтували. Вона подала проти нього судовий позов про захист честі та гідності. У заяві стверджується, що Трамп скористався своїм становищем, щоб принизити Зервос. Наприкінці 2019 року Трамп програв суд про припинення розгляду справи. Однак судовий процес зупинили до моменту закінчення каденції Трампа.

Позов Мері Трамп

Племінниця президента й автор бестселера «Занадто багато і ніколи не достатньо: Як моя сім’я створила найнебезпечнішу людину у світі» подала позов на Трампа у вересні, стверджуючи, що він, його сестра та його покійний брат махлювали, щоб залишити її без частки спадку батька Трампа, Фреда-старшого.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Результати підрахунку голосів свідчать, що переможцем став кандидат від Демократичної партії Джо Байден, проте чинний президент Дональд Трамп вважає справжнім переможцем себе та заявляє про порушення під час підрахунку бюлетенів. У команді Трампа спростовують поширену ЗМІ інформацію про те, що його дружина та один із найближчих радників — зять Джаред Кушнер нібито вмовляли його визнати свою поразку.