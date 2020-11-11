Погода в Україні. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Україні 12 листопада очікується прохолодна та переважно похмура, опади не прогнозуються. Температура повітря прогріється до +9°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 2−9° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Температура повітря сягне від −4 до +9°. Вітер обіцяють північно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 12 листопада буде переважно похмурою. Вночі повітря прогріється до 0−2° тепла, а вдень — 5−7° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу буде помірно прохолодною, іноді на небі з’являтимуться хмари. Температура повітря вночі складе 0-.-2°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 4−5° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть мінливо хмарними. Температура повітря вночі складе 3−5° тепла, а вдень повітря прогріється до 7−9° вище нуля.

Погода у Львові завтра очікується прохолодна, без опадів. Температурні показники будуть такими: уночі 1−3° тепла, а вдень — 5−7° вище нуля.

Погода в Карпатах 12 листопада буде переважно похмурою. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 2−4° тепла, а вдень 5−7° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 листопада прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені варто очікувати значного похолодання — майже увесь місяць буде дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар.