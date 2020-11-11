Погода в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n146376-do-4-nochu-i-oblachnoe-nebo-pogoda-v-ukraine-na-12-noyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 12 ноября ожидается прохладная и преимущественно облачная, осадки не прогнозируются. Температура воздуха прогреется до +9°.

Днем столбики термометров покажут 2−9° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Температура воздуха составит от −4 до +9°. Ветер обещают юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 12 ноября будет преимущественно пасмурной. Ночью воздух прогреется до 0−2 ° тепла, а днем — 5−7 ° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет умеренно прохладной, иногда на небе будут появляться облака. Температура воздуха ночью составит 0 -…- 2 °, а днем столбики термометра поднимутся до 4−5 ° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут переменно облачными. Температура воздуха ночью составит 3−5° тепла, а днем воздух прогреется до 7−9° выше нуля.

Погода во Львове завтра ожидается прохладная, без осадков. Температурные показатели будут следующими: ночью 1−3 ° тепла, а днем — 5−7 ° выше нуля.

Погода в Карпатах 12 ноября будет преимущественно пасмурной. Столбики термометров в темное время суток покажут 2−4° тепла, а днем 5−7 ° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 12 ноября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.