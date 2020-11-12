Трамп не здається — блокує вітання Байдену і поспішає вивести війська з Афганістану, фото — Metro

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Передача влади у США затягується. Адміністрація президента Дональда Трамп розпорядилася затримати всі офіційні привітання від іноземних лідерів на адресу Джо Байдена.

Команда Байдена самостійно контактує з іноземними урядами, оскільки Трамп закрив суперникові на виборах доступ до ресурсів Держдепу, повідомляє CNN з посиланням на джерела в Держдепартаменті.

Іноземні лідери комунікують з Байденом через колишніх дипломатів епохи президента Барака Обами.

Джо Байден заявив, що призначає керівником апарату Білого дому і своїм помічником Рона Клайна.

Він буде курирувати виконавчу канцелярію президента і виконувати функції старшого радника, а також працюватиме над створенням команди.

Клайн був радником Байдена, коли він був сенатором, а також коли обіймав посаду віцепрезидента в адміністрації колишнього американського лідера Барака Обами.

Тим часом Трамп намагається якомога швидше вивести американський контингент з Афганістану до 20 січня, коли має відбутися інавгурація нового глави Білого дому, повідомляє Axios із посиланням на три джерела в адміністрації США.

Трамп ішов на вибори 2016 року з обіцянкою повернути американські війська додому і раніше часто заявляв, що хоче до Різдва вивести американський контингент Афганістану.

Крім того, глава Білого дому поспішає повернути війська з Афганістану та Сирії. Джереле видання саме цим пояснюють масштабні звільнення в Пентагоні — звільнення глави Міністерства оборони і кількох топ-посадовців відомства. Їх замінили лояльними президенту особами, зокрема, відставним полковником-ветераном Дугласом Макгрегором, який зараз є постійним коментатором Fox News.

Нагадаємо, що 7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Трамп поки не планує визнавати свою поразку і продовжує подавати в суд.

У США створили консультативну перехідну раду з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому. Рада закликала чинного президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену.