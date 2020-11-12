Прогноз щодо візиту місії МВФ дав Нацбанк

https://racurs.ua/ua/n146386-prognoz-schodo-vizytu-misiyi-mvf-dav-nacbank.html

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Прогноз щодо візиту місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) дав очільник Національного банку України Кирило Шевченко, який нині перебуває у Вашингтоні. За його словами, дата візиту місії МВФ до Києва буде відома після вирішення низки питань, які турбують експертів фонду. Глава НБУ сподівається, що місія відвідає Україну до кінця 2020 року.

Для появи дати (візиту — ред.), треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох боків почнемо по них рухатися, то я в цьому питанні є оптимістом — Україна має всі шанси отримати місію МВФ до кінця 2020, — переконує Шевченко, пише «Голос Америки».

Глава Нацбанку наголосив, що наразі Київ обговорює з МВФ три блоки питань щодо:

рішення Конституційного суду та антикорупційної реформи;

проекту державного бюджету України на 2021 рік;

роботи Національного банку.

Найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення КСУ… Але чітка реакція Зеленського продемонструвала, що Україна немає іншого шляху й докладатиме усі зусилля задля підтримки антикорупційної інфраструктури у майбутньому, — резюмував Шевченко.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що українська економіка не може обійтися без кредитів від партнерів та міжнародних організацій. Саме тому продовжується співпраця із Міжнародним валютним фондом.