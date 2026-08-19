Верховна Рада викликала голову Нацбанку через фігурування Sense Bank в операції НАБУ. Фото:

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Верховна Рада викликала для звіту голову Національного банку України Андрія Пишного.

Очільник НБУ повинен відвітувати у парламенті через фігурування «Сенс Банку» у новому розслідуванні Національного антикорупційного бюро «Форест Гамп». Відповідне рішення підтримали 155 нардепів. Пишний має виступити у Раді 20 серпня об 11.00. Про це народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За — 155, тобто рішення прийнято. P.S. Пропозицію викликати Міністра фінансів «Слуги» не підтримали чомусь, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 серпня Антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття схеми легалізації 150 млн грн. Слідчі вважають, що ці гроші, ймовірно призначалися для застави за Германа Галущенка, фігуранта справи «Мідас». Кошти, за даними слідства, проводили через «Сенс Банк» в обхід фінансового моніторингу. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над банком і використовували його у власних інтересах.

НАБУ та САП сьогодні офіційно заявили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яку очолювали чинний і колишній народні депутати України. До складу групи також входили високопосадовці Офісу президента.

Пізніше президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента.