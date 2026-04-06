НАБУ і САП викрили нардепа у незаконному збагаченні. Фото:

НАБУ і САП викрили нардепа у незаконному збагаченні на 13 млн грн

6 кві 2026, 19:28
999

Народний депутат незаконно збагатився на 13 млн грн.

Антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на незаконному збагаченні чинного парламентаря, який упродовж 2020−2021 років став власником активів на загальну суму майже 13 млн грн. Ця сума значно перевищувала рівень його офіційно задекларованих доходів. Про це НАБУ 6 квітня повідомило у Telegram.

На ці гроші нардеп купив котедж та земельну ділянку в селі Коблево на узбережжі Чорного моря, а також придбав квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м.

Видання «Бабель», «Українська правда» та «РБК-Україна» пишуть, що мова йде про представника «Платформи за життя та мир» Олександра Качного, який обрався до ВРУ за списком «Опозиційної платформи — За життя». У 2024 році журналісти Bihus.Info зʼясували, що його теща подарувала сімʼї парламентаря квартиру за 6,5 млн грн.

Нагадаємо, наприкінці березня НАБУ звернулося до президента України та СБУ з проханням ініціювати застосування санкцій стосовно одного з підозрюваних у справі про махінації із землями ринку «Столичний», колишнього народного депутата України від нині забороненої «Партії регіонів».

Джерела: «Бабель», «РБК-Україна», «Українська правда»

Джерело: Ракурс


