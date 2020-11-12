Рубан. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n146391-karantin-vyhodnogo-dnya-mojet-pererasti-v-lokdaun-ruban.html

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Карантин выходного дня, который ввело правительство, должен показать первые результаты по снижению заболеваемости уже на второй-третьей неделе после введения.



Если результатов не будет, возможен полный локдаун, как это было весной. Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает «РБК-Украина».

По его словам, карантин выходного дня вводится, чтобы снизить активность населения. Поскольку инкубационный период длится в среднем 7−8 суток, первые результаты появятся уже на второй-третьей неделе, считает Рубан.

Карантин выходного дня — это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун, — добавил глава Госпотребслужбы.

По его словами, карантин выходного дня на сегодня показывает разные результаты в разных странах мира. В некоторых он применяется положительно и имеет результаты, а в некоторых показал свою неэффективность.

В то же время школы и детсады закрывать не будут, поскольку там наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом. Детские сады и школы дадут тот результат формирования иммунитета, который снизит агрессивность эпидемии, считает Рубан.

Школы и детские сады — это последнее, что будет приостанавливать деятельность, потому что по данным ВОЗ, Минздрава и Киева, болеют менее 1%. Это считают и учеников, и персонал, и учителей, — сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали, карантин в Украине снова будет национальным, а не адаптивным. Кабинет министров 11 ноября принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине из-за коронавируса. Теперь для всей страны будут действовать ограничения «оранжевой» зоны.