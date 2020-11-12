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Ракурс
Карантин выходного дня высмеяли украинцы — «Скоро черная пятница»

Карантин выходного дня высмеяли украинцы — «Скоро черная пятница» (ФОТО)

12 ноя 2020, 11:22
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Карантин выходного дня с 14 по 30 ноября ввел Кабинет министров Украины из-за пандемии коронавируса. Также противоэпидемические ограничения, касающиеся оранжевой зоны карантина, теперь будут действовать во всех областях. «Ракурс» собрал бурную реакцию украинцев в соцсетях на новые ограничения.

Карантин выходного дня — это одна из самых тупых идей. Как может прервать цепь заражения двухдневный карантин? 27 ноября «черная пятница». Люди с квадратными глазами будут бегать по магазинам и разносить болезни, зато на выходные дома, — критикуют пользователи решение правительства.

Слышал, что «Эпицентр» уже набирает инструкторов по фитнесу и аниматоров для развлечения детей, — потешаются в Фейсбуке. Напомним, «Эпицентр» в шутку заявил о продлении рабочего дня в пятницу до 72 часов.

Карантин вихідного дня висміяли українці

Карантин выходного дня высмеяли украинцы

Карантин выходного дня высмеяли украинцы

Карантин выходного дня высмеяли украинцы

Карантин выходного дня высмеяли украинцы

Карантин выходного дня высмеяли украинцы

Карантин выходного дня высмеяли украинцы

Следующие выходные 21−22 ноября — дни начала Оранжевой революции и Революции Достоинства. Власть думает, что мы не соберемся из-за нелепого карантина выходного дня?, — напоминают украинцы в Твиттере.

Вирус живет только в ресторанах и магазинах. За исключением «Велюров», «Эпицентра» и тех, кто занес «антизакривин» на Банковую, — смеются пользователи.

Чтобы уменьшить скопление людей, наоборот нужно максимально все открывать. Это же логично. Или я чего-то не понимаю?, — рассуждают другие.

Вот еще бы и вирус выходного дня был, тогда бы все было логично… А так получается, что люди болеют только в выходные дни, — констатируют украинцы.

На горизонте маячит пятница. Трамп победил на Аляске, а мудрый народ наконец-то имеет украинский шаббат — карантин выходного дня, — шутят другие.

Карантин выходного дня высмеяли украинцы

Карантин выходного дня высмеяли украинцы

Карантин выходного дня высмеяли украинцы

Карантин выходного дня высмеяли украинцы

Карантин выходного дня высмеяли украинцы

Карантин выходного дня высмеяли украинцы

Карантин выходного дня высмеяли украинцы

Карантин выходного дня высмеяли украинцы


Карантин выходного дня высмеяли украинцы

Карантин выходного дня высмеяли украинцы

Источник: Ракурс


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