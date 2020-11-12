Карантин выходного дня высмеяли украинцы — «Скоро черная пятница»

Карантин выходного дня с 14 по 30 ноября ввел Кабинет министров Украины из-за пандемии коронавируса. Также противоэпидемические ограничения, касающиеся оранжевой зоны карантина, теперь будут действовать во всех областях. «Ракурс» собрал бурную реакцию украинцев в соцсетях на новые ограничения.

Слышал, что «Эпицентр» уже набирает инструкторов по фитнесу и аниматоров для развлечения детей, — потешаются в Фейсбуке. Напомним, «Эпицентр» в шутку заявил о продлении рабочего дня в пятницу до 72 часов.

Карантин выходного дня — это одна из самых тупых идей. Как может прервать цепь заражения двухдневный карантин? 27 ноября «черная пятница». Люди с квадратными глазами будут бегать по магазинам и разносить болезни, зато на выходные дома, — критикуют пользователи решение правительства.

Следующие выходные 21−22 ноября — дни начала Оранжевой революции и Революции Достоинства. Власть думает, что мы не соберемся из-за нелепого карантина выходного дня?, — напоминают украинцы в Твиттере.

Вирус живет только в ресторанах и магазинах. За исключением «Велюров», «Эпицентра» и тех, кто занес «антизакривин» на Банковую, — смеются пользователи.

Чтобы уменьшить скопление людей, наоборот нужно максимально все открывать. Это же логично. Или я чего-то не понимаю?, — рассуждают другие.

Вот еще бы и вирус выходного дня был, тогда бы все было логично… А так получается, что люди болеют только в выходные дни, — констатируют украинцы.

На горизонте маячит пятница. Трамп победил на Аляске, а мудрый народ наконец-то имеет украинский шаббат — карантин выходного дня, — шутят другие.