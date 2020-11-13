Что будет делать полиция на карантине выходного дня — детали

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Как будут реагировать на нарушения во время карантина выходного дня, рассказали в Национальной полиции Украины.

Будем действовать по закону. Просто выполнять закон о защите граждан от опасных инфекционных болезней, — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишут 13 ноября «Українські Новини».

По его словам, полиция будет реагировать в соответствии с Уголовным и административным кодексам. Замглавы МВД Арсена Авакова не сообщил и не ответил на вопрос, будут ли открывать правоохранители дела на мэров городов, которые отказываются выполнять решение Кабинета министров о введении карантина выходного дня.

Вместе с тем, в Нацполиции отметили, что пока нет постановления правительства о введении карантина на выходные, поэтому прогнозировать, как будет реагировать полиция, невозможно.

Ранее ряд городов отказались вводить «карантин выходного дня». В частности, Черкассы, Тернополь, Львов, Ровно и ряд других населенных пунктов. Киев к ним не присоединился.

В то же время премьер Денис Шмыгаль заявил, что у мэров городов нет полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления о карантине выходного дня.

У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение Кабмина действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые есть на территории Украины, — отметил Шмыгаль.

В свою очередь, министр внутренних дел проинформировал о переговорах с крупными торговыми сетями. По его словам, все участники рынка заверили чиновников, которые будут работать в соответствии с законодательством. Аваков добавил, что у крупных торговых объектов будут дежурить представители полиции.

Правительство также поручило Госпродпотребвслужбе совместно с полицией проверять небольшие магазины и продуктовые рынки, в частности то, как они соблюдают противоэпидемические мероприятия.

Напомним, с 14 ноября в Украине будет действовать так называемый карантин выходного дня, предусматривающий с 00.00 субботы до 00.00 понедельника введения запрета на ряд видов деятельности. В частности, в выходные запрещается работа общепита, торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений, предприятий торговли (кроме тех, 60% ассортимента которых составляют продукты питания, топливо, лекарственные средства, ветеринарные препараты, корма), учреждений культуры. Кроме того, на всей территории Украины вводится запрет на проведение массовых культурных, концертных, спортивных и других мероприятий, рассчитанных на более чем 20 посетителей.