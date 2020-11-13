Кравчук: Минские соглашения — огромная ошибка Порошенко и петля на шее Украины

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Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию войны на Донбассе, назвал минские соглашения «петлей на шее Украины» и «огромной личной ошибкой» пятого президента Петра Порошенко.

Это — политическая петля на шее Украины и один из тормозов, которые везде и во всем мешают нам принимать решение, — сказал Кравчук в интервью ТСН 13 ноября.

Позже пресс-служба украинской делегации в ТКГ у Фейсбук обнародовала уточненный комментарий Кравчука, в частности о понимании аспекта минских соглашений.

Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой — этот тезис следует понимать как — …огромной ошибкой лично президента Порошенко.

Далее бывший член политбюро ЦК КПУ и СДПУ (о) объясняет:

Вчера мы заседали в ТКГ. Они повторяли одно и то же, что, мол, Украина меняет философию и порядок минских договоренностей. Что там записаны сначала выборы, а затем граница, а Киев хочет наоборот… Сейчас они нам суют в глаза этот документ, — рассказывает Кравчук о переговорах в рамках ТКГ.

Бывший президент, который в 2016 году предлагал предоставить Крыму автономию, а Донбассу — «особый статус», напомнил, что минские соглашения — это не единственный документ, принятый в рамках минского процесса и «нормандского формата».

Было принято много документов, поэтому надо брать весь комплекс решений, а не акцентировать на одном пункте о выборах и границе, — отметил Кравчук.

В украинской делегации добавили, что российская сторона пытается использовать во время переговоров «лишь один документ, который является наиболее уязвимым для Украины и который заключил Порошенко».

Напомним, в комплексе мероприятий по выполнению минских договоренностей (так называемое «второе минское соглашение»), подписанное в феврале 2015 года представителями Украины, России, ОБСЕ и террористов-марионеток Москвы из ОРДЛО, говорится, что «восстановление полного контроля над государственной границей правительством Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования». Предпосылкой для этого должно быть, в частности, «принятие постоянного законодательства об особом статусе Донецкой и Луганской областей».