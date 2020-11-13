Берлин и Париж обратились к Кремлю из-за Донбасса — что требуют

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Германия и Франция призвали Россию повлиять на подконтрольных ей боевиков на Донбассе, а также немедленно «посодействовать» открытию двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в Счастье и Золотом.

Соответствующее заявление Берлина и Парижа обнародовал 13 ноября МИД Германии.

Страны-лидеры ЕС приветствовали выполнение Украиной своих обязательств о КПВВ. В то же время Москве напомнили о необходимости выполнения договоренностей «нормандской четверки», поскольку РФ также несет ответственность за выполнение Парижского саммита.

Конфликт не должен продолжаться за спиной населения, раскол не должен распространяться… Мы призываем Россию и сепаратистов открыть все существующие пункты пропуска на линии соприкосновения в Донецкой области без проволочек. Тысячи людей, которым надо поехать к врачу, снять пенсии или посетить родственников, сейчас не могут пересечь линию соприкосновения…, — отмечается в совместном заявлении европейских стран.

Кроме этого, Берлин и Париж напомнили Кремлю, что как член ТКГ он ведет прямые переговоры с Украиной и имеет свою долю обязательств.

Напомним, об открытии новых контрольных пунктов въезда-выезда в городах Счастье и Золотое президент Украины Владимир Зеленский говорил еще в июле этого года.

10 ноября Украина открыла КПВВ в Счастье и Золотом, а российская сторона отказалась пропустить жителей Луганщины с обеих сторон линии разграничения. Также из-за демарша представителей России было заблокировано обсуждение вопросов обмена пленными и поиска без вести пропавших лиц.