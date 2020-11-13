Кравчук подвел итоги заседания ТКГ — о чем договорились

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Договоренности по итогам заседания ТКГ по Донбассу озвучил 13 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По словам экс-президента, на переговорах Киев договорился об открытии пунктов пропуска и разминировании территорий. Об этом сообщает PavlovskyNEWS в Телеграм.

В ближайшее время работу должны возобновить КПВВ «Счастье» и «Золотое».

Кравчук также заявил, что он передал на рассмотрение сторонам свой «План совместных действий». Теперь на уровне политических подгрупп будет обсуждаться подготовка совместного документа — так называемого пошагового плана.

Напомним, об открытии новых контрольных пунктов въезда-выезда в городах Счастье и Золотое президент Украины Владимир Зеленский говорил еще в июле этого года.

10 ноября Украина открыла КПВВ в Счастье и Золотом, а российская сторона отказалась пропустить жителей Луганщины с обеих сторон линии разграничения. Также из-за демарша представителей России было заблокировано обсуждение вопросов обмена пленными и поиска без вести пропавших лиц.