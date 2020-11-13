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Ракурс
Кравчук підбив підсумки засідання ТКГ — про що домовилися

Кравчук підбив підсумки засідання ТКГ — про що домовилися

13 лис 2020, 17:13
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Домовленості за підсумками засідання ТКГ щодо Донбасу озвучив 13 листопада глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

За словами екс-президента, на переговорах Київ домовився про відкриття пунктів пропуску та розмінування територій. Про це повідомляє PavlovskyNEWS в Телеграм.

Найближчим часом роботу повинні відновити КПВВ «Щастя» і «Золоте».

Кравчук також заявив, що він передав на розгляд сторонам свій «План спільних дій». Тепер на рівні політичних підгруп обговорюватиметься підготовка спільного документу — так званого покрокового плану.

Нагадаємо, про відкриття нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду в містах щастя та Золоте президент України Володимир Зеленський говорив ще в липні цього року.


10 листопада Україна відкрила КПВВ у Щасті та Золотому, а російська сторона відмовилася пропустити мешканців Луганщини по обидва боки за лінію розмежування. Також через демарш представників Росії було заблоковано обговорення питань обміну полоненими та пошуку безвісти зниклих осіб.

Джерело: Ракурс


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