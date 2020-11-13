Карантин на вихідні — місцева влада проти, фото — Суспільне

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Ракурс

Карантин вихідного дня спричинив парад суверенітетів в українських містах. Чимало мерів та міськрад обласних центрів заявили або про те, що не бачать підстави запроваджувати нові обмеження, або про те, що постанова Кабміну є незаконною.

Влада у регіонах зазвичай пояснює свої дії тим, що бізнес, який у 2020 році вже зазнав збитків, не витримає нових заборон.

У Черкасах міськрада відмовився вводити локдаун в цю суботу. На засідання профільної комісії прийшли місцеві підприємці та за їх присутності влада карантин не затвердила. Раніше проти нього висловився і мер — відомий «коронавірусний бунтівник» Анатолій Бондаренко.

Про те, що «підстав вводити карантин немає", сьогодні написав у себе в Facebook і мер Житомира Сергій Сухомлин. Окреме відео на цю тему випустив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Львів не погоджується з рішенням уряду щодо запровадження карантину вихідного дня, а натомість цими вихідними у Львові працюватиме «гаряча лінія» Центру підтримки підприємництва, яка консультуватиме представників бізнесу в разі виникнення непорозумінь.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради з посиланням на міського голову Андрія Садового.

Міська комісія ТЕБ і НС це рішення не акцептує. Ми у місті в суботу та неділю створюємо робочі групи у міській раді та будемо допомагати тим підприємцям, які вирішать все-таки працювати. Жодних рішень про заборону приймати не будемо. Також підприємці можуть звертатись на гарячу лінію міста 15−80, де упродовж вихідних буде працювати дуже багато наших мобільних груп. Ми задіємо близько 50 юристів міської ради, які у разі чого зможуть навіть виїжджати на місце і ставати на сторону підприємців. Це є непростий час, але лишити людей без хліба неправильно, — заявив Садовий.

У Львові, як і в Черкасах, цими вихідними відбудеться другий тур виборів.

У Краматорську мер Андрій Панков заявив, що обмеження «не враховують суттєвої різниці між містами і мають бути переглянуті». Також він заявив, що такі рішення мають ухвалюватися винятково «на місцях».

А от Одеська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) затвердила введення у області карантину вихідного дня.

В області на час вихідних будуть закриті всі ТРЦ, кінотеатри, театри, спортивні зали, салони краси і магазини промтоварів, бари і ресторани. Працювати зможуть продуктові магазини, аптеки, поштові відділення, заправки і банки. За дотриманням карантину будуть стежити поліція і Держспоживслужба. Ще 12 листопада в міськраді стверджували, що не мають наміру вводити карантин вихідного дня.

Відмовились посилювати карантин також Слов’янськ, Мукачево, Рівне, Житомир, Маріуполь. Крім того, люди вийшли на мітинги в Харкові, Запоріжжі, Черкасах, Кременчузі.

«Ракурс» повідомляв, що Київ виконає рішення про карантин на вікенд. У мерії столиці вважають, що постанова Кабміну, якою запроваджено додаткові обмеження, є нормою прямої дії і обов’язкова для виконання.

Карантин вихідного дня контролюватимуть в регіонах обласні державні адміністрації. Саме головам ОДА прем'єр Денис Шмигаль доручив координувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби, які перевірятимуть суб'єктів господарювання, які на вихідні не повинні приймати відвідувачів.

Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду.