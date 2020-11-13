Мораторій на перевірки бізнесу пропонує скасувати комітет “слуги” Гетьманцева

https://racurs.ua/ua/n146464-moratoriy-na-perevirky-biznesu-proponuie-skasuvaty-komitet-slugy-getmanceva.html

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Мораторій на перевірки бізнесу пропонує скасувати комітет з питань фінансів, податкової та фінансової політики Верховної Ради, який очолює нардеп-«слуга» Данило Гетьманцев. Йдеться про документальні та фактичні перевірки представників українського бізнесу.

Відповідна пропозиція міститься в доопрацьованому законопроекті № 4101 щодо Податкового кодексу.

Проте скасування мораторію стосуватиметься не всіх. Для платників податків з річним доходом до 20 млн грн мораторій можуть продовжити до 1 липня 2021 року.

Серед іншого проект закону пропонує:

знизити поріг для оподаткування автомобілів, середня ринкова вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат (зараз діє норма щодо 375 мінімалок);

знизити тимчасову ставку ПДВ на низку імпортного обладнання та комплектуючих до 14% (з 2021 по 2023 рік);

розширити повноваження контролюючих органів щодо інформації про банківські рахунки платників податків;

щорічно з 2021 року підвищувати на 5 грн за т екологічний податок на викиди двоокису вуглецю (СО2) — з 10 грн за т до 30 грн за т в 2024 році;

підвищити вдвічі до 2029 року ставки екологічного податку за скидання забруднюючих речовин у воду;

скоротити ставку акцизу на відходи тютюнової сировини з посиленням контролю за використанням обладнання і сировини для промислового виробництва тютюнових виробів;



зобов’язати компанії з управління активами подавати декларації з податку на прибуток по кожному інституту спільного інвестування, активами яких вони управляють, зокрема тих, що не мають статусу юрособи.

При цьому комітет зберіг індексацію ставок акцизу на алкоголь, екологічного податку та орендної плати з урахуванням інфляції, як це ініціювало Міністерство фінансів.