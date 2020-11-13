Київ виконає рішення про карантин на вікенд, фото — Дело

https://racurs.ua/ua/n146463-kyyiv-vykonaie-rishennya-pro-karantyn-na-vikend.html

Ракурс

Київ виконає рішення уряду про карантин вихідного дня.

У мерії столиці вважають, що постанова Кабміну, якою запроваджено додаткові обмеження, є нормою прямої дії і обов’язкова для виконання.

З опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених урядом обмежень. За дотриманням їх мають слідкувати правоохоронні органи, — цитує сайт столиці радника Київського міського голови, секретаря Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимира Бондаренка.



Він заявив, що карантин вихідного дня буде однаково працювати для усіх без винятку суб'єктів.

Раніше «Ракурс» писав, що за дотриманням карантину вихідного дня посилено слідкуватиме поліція. Зокрема, стало відомо, що територіальні управління поліції Києва вже отримали вказівки, як поводитися з 13 по 15 листопада.