Перейти на «змішану форму» навчання радить вишам МОН

https://racurs.ua/ua/n146462-pereyty-na-zmishanu-formu-navchannya-radyt-vysham-mon.html

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На навчання за змішаною формою з 16 листопада рекомендує перейти закладам вищої та фахової передвищої освіти Міністерство освіти та науки України.

Про це 13 листопада повідомила прес-служба МОН. Відповідний лист від профільного відомства отримали керівники закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Із 16 листопада 2020 року навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти рекомендується проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі освіти, — йдеться у повідомленні.

Також в МОН нагадали вишам про заборону відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами більш ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

В той же час в МОН наголосили, що діяльність університетів та закладів фахової передвищої освіти, відповідно до законодавства, організовано на принципах автономії та самоврядування. Тому рішення щодо переходу на змішану форму чи запровадження режиму дистанційного навчання виші ухвалюватимуть самостійно.

Нагадаємо, 11 листопада Кабмін відмовився від адаптивного карантину та встановив на території всієї країни обмеження «помаранчевого рівня». Також з 14 листопада по 30 листопада в Україні діє карантин вихідного дня.