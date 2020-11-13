Перейти на «смешанную форму» обучения призвал вузы МОН

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На «смешанную» форму обучения с 16 ноября Министерство образования и науки Украины рекомендует перейти учреждениям высшего и профессионального предвысшего образования.

Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба МОН. Соответствующее письмо от профильного ведомства получили руководители вузов.

С 16 ноября 2020 года обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования рекомендуется проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении, — говорится в сообщении.

Также в МОН напомнили вузам о запрете посещения учебных заведений соискателями образования группами более 20 человек, за исключением учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

В то же время в МОН отметили, что деятельность университетов и учреждений профессионального предвысшего образования, в соответствии с законодательством, организовано на принципах автономии и самоуправления. Поэтому решение о переходе на смешанную форму или введении режима дистанционного обучения вузы будут принимать самостоятельно.

Напомним, 11 ноября Кабмин отказался от адаптивного карантина и установил на территории всей страны ограничения «оранжевого уровня». Также с 14 ноября по 30 ноября в Украине действует карантин выходного дня.