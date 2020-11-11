О судьбе 12-летнего образования в Украине рассказало МОН

https://racurs.ua/n146346-o-sudbe-12-letnego-obrazovaniya-v-ukraine-rasskazalo-mon.html

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Отменять 12-летнюю систему школьного образования в Украине пока не планируют. Однако вопрос о длительности и формате обучения в школах остается открытым.

Об этом в Телеграм сообщил глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет.

Для меня абсолютно понятно, почему 12-летняя система. Это общеевропейская тенденция. Например, в Германии, в некоторых федеральных землях, ребенок не сможет поступить в магистратуру, если у него предварительно нету 15,5 лет обучения: 12 лет школы и 3,5 года бакалавриата, — привел пример министр.

По словам Шкарлета, об этом вопросе нужно вести диалог с родителями, у которых, в отличие от педагогов, есть много вопросов о 12-летнем школьном образовании.

Находясь в командировках в регионах неоднократно слышал от родителей возмущение по поводу того, что дети будут заканчивать школу в 18−19 лет, — отметил глава МОН.

Однако, по его словам, есть ряд весомых аргументов в пользу 12-летней школы.