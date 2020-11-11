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Чи скасують 12-річну освіту в Україні, розповіло МОН
Чи скасують 12-річну освіту в Україні, розповіло МОНhttps://racurs.ua/ua/n146346-chy-skasuut-12-richnu-osvitu-v-ukrayini-rozpovilo-mon.htmlРакурс
Скасовувати 12-річну систему шкільної освіти в Україні наразі не планують. Проте питання щодо тривалості і формату навчання у школах залишається відкритим.
Про це у Телеграм повідомив очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет.
Для мене є абсолютно зрозумілим, чому саме 12-річна система. Це загальноєвропейська тенденція. Наприклад, у Німеччині, в деяких федеральних землях, дитина не зможе вступити до магістратури, якщо в неї попередньо немає 15,5 років навчання: 12 років школи і 3,5 роки бакалаврату, — навів приклад міністр.
За словами Шкарлета, щодо цього питання потрібно вести діалог із батьками, які, на відміну від освітян, мають багато запитань про 12-річну шкільну освіту.
Перебуваючи у відрядженнях в регіонах, неодноразово чув від батьків обурення з приводу того, що діти закінчуватимуть школу у 18−19 років, — зазначив глава МОН.
Проте, з його слів, є низка вагомих аргументів на користь 12-річної школи.
Це питання було й залишається відкритим для фахової дискусії. Ми маємо напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта діяла, стала зручною та ефективною для дітей, педагогів, батьків, — резюмував очільник МОН.
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