Чи скасують 12-річну освіту в Україні, розповіло МОН

https://racurs.ua/ua/n146346-chy-skasuut-12-richnu-osvitu-v-ukrayini-rozpovilo-mon.html

Ракурс

Скасовувати 12-річну систему шкільної освіти в Україні наразі не планують. Проте питання щодо тривалості і формату навчання у школах залишається відкритим.

Про це у Телеграм повідомив очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет.

Для мене є абсолютно зрозумілим, чому саме 12-річна система. Це загальноєвропейська тенденція. Наприклад, у Німеччині, в деяких федеральних землях, дитина не зможе вступити до магістратури, якщо в неї попередньо немає 15,5 років навчання: 12 років школи і 3,5 роки бакалаврату, — навів приклад міністр.

За словами Шкарлета, щодо цього питання потрібно вести діалог із батьками, які, на відміну від освітян, мають багато запитань про 12-річну шкільну освіту.

Перебуваючи у відрядженнях в регіонах, неодноразово чув від батьків обурення з приводу того, що діти закінчуватимуть школу у 18−19 років, — зазначив глава МОН.

Проте, з його слів, є низка вагомих аргументів на користь 12-річної школи.