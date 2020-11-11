Чим загрожує самолікування антибіотиками. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n146345-chym-zagrojuie-samolikuvannya-antybiotykamy-poyasnennya-ministra-stepanova.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. У Міністерстві охорони здоров’я закликали українців не займатися самолікуванням коронавірусної хвороби COVID-19.

Лікування вдома антибіотиками може спровокувати нечутливість до їх дії. Про це на брифінгу 11 листопада заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, зараз коронавірус став набагато агресивнішим. Тому по всій країні збільшується кількість важких хворих. Однією з причин є те, що хворі протягом 5−7 днів не звертаються до свого сімейного лікаря та самостійно лікуються.

Дуже часто починають вживати антибіотики, бо їм хтось це порадив, або вживати інші лікарські засоби. Я прошу вас, шановні українці, припинити самолікування. Для того, аби надавати кваліфіковану медичну допомогу, від якої вам буде ставати легше і будете одужувати, це треба, аби робив виключно лікар. Виключно лікар може призначити, — сказав Степанов.

Він додав, коли люди самостійно починають вживати антибіотики, то витрачають зайві кошти і завдають собі шкоду.

Чому? Тому що, якщо у вас буде стан, при якому вам справді знадобляться антибіотики, вони не будуть мати тої дії, яка необхідна щодо процесу лікування, — розповів міністр.

Степанов зауважив, що вдома можуть лікуватися лише пацієнти, в яких легкий перебіг хвороби. Він характеризується підвищенням температури до 38 градусів, яка контролюється жарознижуючими препаратами.

Характеризується легким перебігом нежитю, кашлю, без ознак дихальної недостатності (утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів), відсутність шлунково-кишкових проявів, змін психічного стану, — сказав Максим Степанов

Нагадаємо, за минулу добу, 10 листопада, виявлено ще 10 тис. 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники.