В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n146340-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-zahvorily-mayje-500-medykiv-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 10 листопада, виявлено ще 10 тис. 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 350 дітей та 493 медпрацівники.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусу за добу зафіксована в таких регіонах України:

Києві 965 випадків;

Одеській області — 705 випадків;

Київській області — 693 випадки;

Львівській області — 684 випадки;

Запорізькій області — 592 випадки.

Госпіталізували за добу 1 тис. 453 хворих.

За добу коронавірус забрав життя 191 людини, одужали 6 тис. 802 хворих.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

виявлено 489 тис. 808 випадків захворювання;

одужали 221 тис. 459 пацієнтів;

померли 8 тис. 947 хворих.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що від COVID-19 померла теща п’ятого президента України Петра Порошенка.