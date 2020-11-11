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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

Коронавірус в Україні — за добу захворіли майже 500 медиків (ІНФОГРАФІКА)

11 лис 2020, 09:39
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 10 листопада, виявлено ще 10 тис. 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 350 дітей та 493 медпрацівники.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусу за добу зафіксована в таких регіонах України:

  • Києві 965 випадків;
  • Одеській області — 705 випадків;
  • Київській області — 693 випадки;
  • Львівській області — 684 випадки;
  • Запорізькій області — 592 випадки.

Госпіталізували за добу 1 тис. 453 хворих.

За добу коронавірус забрав життя 191 людини, одужали 6 тис. 802 хворих.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • виявлено 489 тис. 808 випадків захворювання;
  • одужали 221 тис. 459 пацієнтів;
  • померли 8 тис. 947 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що від COVID-19 померла теща п’ятого президента України Петра Порошенка.

Джерело: Ракурс


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