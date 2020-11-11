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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»
Коронавірус в Україні — за добу захворіли майже 500 медиків (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146340-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-zahvorily-mayje-500-medykiv-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 10 листопада, виявлено ще 10 тис. 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 350 дітей та 493 медпрацівники.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Найбільша кількість нових випадків коронавірусу за добу зафіксована в таких регіонах України:
- Києві 965 випадків;
- Одеській області — 705 випадків;
- Київській області — 693 випадки;
- Львівській області — 684 випадки;
- Запорізькій області — 592 випадки.
Госпіталізували за добу 1 тис. 453 хворих.
За добу коронавірус забрав життя 191 людини, одужали 6 тис. 802 хворих.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- виявлено 489 тис. 808 випадків захворювання;
- одужали 221 тис. 459 пацієнтів;
- померли 8 тис. 947 хворих.
Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що від COVID-19 померла теща п’ятого президента України Петра Порошенка.
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