Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146324-medyky-perehovuutsya-u-vidpustkah-schob-ne-likuvaty-hvoryh-na-koronavirus-chynovnycya.html

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Коронавірус в Україні щодня встановлює нові рекорди, у той час, як у лікарнях Івано-Франківська може виникнути колапс через нестачу медиків та постійний потік хворих на коронавірус.

Очільниця управління охорони здоров’я мерії Марія Бойко заявила, що лікарі «тікають» у відпустку для того, щоб навмисне не лікувати хворих на коронавірус. Про це вона розповіла «ТСН».

За її словами, наразі в Івано-Франківську не вистачає анестезіологів та медиків, які здатні лікувати пацієнтів з коронавірусом. У лікарнях на сьогодні перебувають 700 лікарів і 1 тис. 300 медичних сестер.

Бойко вважає, що чимало лікарів «ховаються за лікарняними» та йдуть у відпустки, через що може виникнути колапс медичної системи попри наявність ліжок та медикаментів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до кінця листопада кількість нових хворих скакне до 15 тис. нових випадків на день, а до кінця року ця цифра може зрости до 20 тис. нових випадків за добу. За словами прем'єр-міністра України, урядові прогнози показують стрімке зростання захворюваності до кінця року.