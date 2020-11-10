Коронавирус. Фото: Istock

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Коронавирус в Украине ежедневно устанавливает новые рекорды, в то время, как в больницах Ивано-Франковска может возникнуть коллапс из-за нехватки медиков и постоянного потока больных коронавирусом.

Глава управления здравоохранения мэрии Мария Бойко заявила, что врачи «убегают» в отпуск для того, чтобы умышленно не лечить больных коронавирусом. Об этом она рассказала «ТСН».

По ее словам, сейчас в Ивано-Франковске не хватает анестезиологов и медиков, которые способны лечить пациентов с коронавирусом. В больницах на сегодня находятся 700 врачей и 1 тыс. 300 медицинских сестер.

Бойко считает, что многие врачи «прячутся за больничными» и уходят в отпуска, из-за чего может возникнуть коллапс медицинской системы, несмотря на наличие кроватей и медикаментов.

Напомним, ранее мы сообщали, что к концу ноября количество новых больных скакнет до 15 тыс. новых случаев в день, а к концу года эта цифра может вырасти до 20 тыс. новых случаев за сутки. По словам премьер-министра Украины, правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости до конца года.