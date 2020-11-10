Степанов пожаловался на частные клиники. Фото: Фейсбук

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Ракурс

В медучреждениях, где лечат больных коронавирусной болезнью COVID-19, может возникнуть нехватка кадров.

Специалистов «переманивают» частные клиники выгодными условиями оплаты труда. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Проблематика низких зарплат пока остается актуальной. Именно поэтому мы жестко отстаиваем бюджетный запрос на следующий год, который предусматривает, что зарплата украинского врача составит минимум 22 тыс. грн, медсестры — от 16 до 18 тыс. грн., — сказал Степанов.

Также министр надеется на поддержку народных депутатов во время голосования за бюджет на 2021 год.

Кроме того, Степанов рассказал, что во время визита в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова, врачи рассказали о значительном росте количества госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19. Основная причина — поздние обращения к медикам и самолечение.

Если во время так называемой «первой волны» в медучреждении было 50 тяжелых больных с коронавирусом, то сейчас пациентов в тяжелом состоянии насчитывается уже 700, — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 9 ноября, зафиксировано еще 10 тыс. 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (среди них 410 детей и 445 медработников).