Фигуранту дела о рекордной 6-миллионной взятке объявили еще одно подозрение, фото — РБК-Украина

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В деле о рекордной взятке в истории Украины новый поворот. Бывшему первому заместителю начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николаю Ильяшенко сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

Следствие считает, что он незаконно приобрел активы в свою собственность — забрал себе 1 млн из 6 млн долл., которые передавали руководству НАБУ и САП за закрытие дела «Реал банка».

Эту информацию «Суспільному» подтвердили в пресс-службе НАБУ.

В начале октября первому заместителю начальника Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве сообщили о новом подозрение в совершении преступления по ст. 368−5, — рассказали в НАБУ.

Закрыть дело планировали в интересах бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского. Следствие отводит ему роль организатора передачи взятки руководству НАБУ и САП. Сам он пока за границей, поэтому Злочевского заочно арестовали и в отношении него заочно проводится расследование. Недавно его фамилия засветилось в «кипрских бумагах» — якобы Злочевский купил гражданство Кипра.

Это первое подозрение после возвращении ответственности за незаконное обогащение. В феврале 2019 года Конституционный суд его отменил, однако Верховная Рада вернула ответственность в новой редакции. Впрочем, она уже под «бдительным оком» КСУ — судьи должны рассмотреть соответствующее представление о признании незаконного обогащения неконституционным.

Для Ильяшенко это второе подозрение по делу «о самой большой взятке в истории Украины», когда руководителям НАБУ и САП пытались дать 6 млн долл. за закрытие дела в интересах Злочевского.

По данным следствия, посредником, который пытался передать взятку был именно Ильяшенко. На время расследования его отстранили от исполнения служебных обязанностей в налоговой.

Председатель НАБУ Артем Сытник рассказал, что сначала было предложение 1 млн долл., чтобы дело Злочевского передали в другие следственные органы. После отказа было предложено 5 млн за закрытие уголовного производства. Все эти средства были переданы, сейчас они конфискованы. Кроме того, в авто одного из фигурантов нашли еще 1 млн долл. Сытник назвал это «рекордной взяткой в ​​истории Украины».