Рассмотрение законопроекта Разумкова о КСУ разблокировали в Раде

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Ракурс

Рассмотрение законопроекта Дмитрия Разумкова о скандальном решении Конституционного суда и восстановлении норм о е-декларирования на своем заседании 10 ноября разблокировал антикоррупционный комитет Верховной Рады.

Ранее коллега спикера Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский подал альтернативный проект закона, чем заблокировал экстренное рассмотрение законопроекта Разумкова. Однако антикоррупционный комитет его отклонил. Об этом во вторник написал на своей Фейсбук-странице нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин.

По словам Юрчишина, Дубинский своим законопроектом предлагал вывести судей из-под действия закона о предотвращении коррупции.

После отклонения законопроекта есть возможность рассматривать законопроект № 4304 (Разумкова) в зале… Комитет предлагает доработать инициативу спикера с применением ст. 116 регламента. Это позволит переписать ряд формулировок, в частности вместо «восстановление статьи» использовать термин «изложить статью в новой редакции, — добавил Юрчишин.

Напомним, 3 ноября профильный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова по восстановлении норм антикоррупционного законодательства, в частности электронного декларирования в старом виде. Законопроект Разумкова признали наиболее компромиссным, а инициированный президентом Владимиром Зеленским — был отклонен как неконституционный.

27 октября Большая палата Конституционного суда Украины признала неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и сокрытие имущества. КСУ также вывел за пределы правового поля мониторинг Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции образа жизни чиновников. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверном декларировании), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, являющейся условием безвизового режима и поддержки западных партнеров.

В ответ Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагалось уволить весь состав Конституционного суда, а его решение считать «ничтожным» и не имеющим юридических последствий. Глава КСУ Александр Тупицкий в ответ заявил, что этот проект закона содержит признаки конституционного переворота.

2 ноября свыше 100 нардепов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали в Раде альтернативный президентскому законопроект о восстановлении е-декларирования.