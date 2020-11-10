Розгляд законопроекту Разумкова щодо КСУ розблокували у Раді

https://racurs.ua/ua/n146321-rozglyad-zakonoproektu-razumkova-schodo-ksu-rozblokuvaly-u-radi.html

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Розгляд законопроекту Дмитра Разумкова щодо скандального рішення Конституційного суду та відновлення норм про е-декларування на своєму засіданні 10 листопада розблокував антикорупційний комітет Верховної Ради.

Раніше колега спікера Ради від «Слуги народу» Олександр Дубінський подав альтернативний проект закону, чим заблокував екстрений розгляд законопроекту Разумкова. Однак антикорупційний комітет його відхилив. Про це у вівторок написав на своїй Фейсбук-сторінці нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин.

За словами Юрчишина, Дубінський своїм законопроектом пропонував вивести суддів з-під дії закону про запобігання корупції.

Після відхилення законопроекту є можливість розглядати законопроект № 4304 (Разумкова) в залі… Комітет пропонує доопрацювати ініціативу спікера із застосуванням ст. 116 регламенту. Це дозволить переписати низку формулювань, зокрема замінити термін «відновлення статтей» на «викласти статті в новій редакції, — додав Юрчишин.

Нагадаємо, 3 листопада профільний комітет Ради підтримав законопроект Разумкова щодо відновлення норм антикорупційного законодавства, зокрема електронного декларування у старому вигляді. Законопроект Разумкова визнали найбільш компромісним, а ініційований президентом Володимиром Зеленським — було відхилено як неконституційний.

27 жовтня Велика палата Конституційного суду України визнала неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна. КСУ також вивів за межі правового поля моніторення Нацагентством з питань запобігання корупції способу життя чиновників. Йдеться про ст. 366−1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

У відповідь Зеленський зареєстрував у Раді законопроект, яким пропонується звільнити весь склад Конституційного суду, а рішення суду вважати «нікчемним» і таким, що не має юридичних наслідків. Глава КСУ Олександр Тупицький у відповідь заявив, що цей проект закону містить ознаки конституційного перевороту.

2 листопада понад 100 нардепів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували у Раді альтернативний президентському законопроект щодо відновлення е-декларування.