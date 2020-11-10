Криголам. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n146319-unikalnyy-ukrayinskyy-krygolam-masshtabno-vidremontuvaly-foto-sudna.html

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Криголам «Капітан Бєлоусов», єдиний український криголам, відремонтували на Азовському судноремонтному заводі (АСРЗ). Судно підготували до зимової навігації на 2020−2021 рік.

В ході ремонту на криголам встановили аварійний дизель-генератор, очистили 600 м² підводної частини корпусу і провели дефектацію корпусу. Про це повідомляє прес-служба АСРЗ.

Повідомляється, що ремонт судна тривав 40 днів. За цей час на криголамі провели дефектацію корпусу і механічну зачистку пошкоджених ділянок лакофарбового покриття. В ході ремонтних робіт було відремонтовано конденсаційний насос і проведена заміна металоконструкцій та рамок ілюмінаторів.





Від справності цього унікального судна залежить ефективність і безпека судноплавства у всіх українських портах, тому на судні також встановили новий аварійний дизель-генератор CCFJ50Y-W потужністю 50 кВт.

У компанії додали, що генератор такої потужності — це «ціла дизельна електростанція». Зазначається, що якщо з ладу вийде один з основних дизель-генераторів, це обладнання допоможе підтримувати життєдіяльність криголама.

Криголам «Капітан Бєлоусов» — українське судно, яке вперше було спущено на воду в 1954 році. Його побудували на корабельні у Фінляндії. 66-річне судно забезпечує проходження суден в Азовському басейні у разі промерзання моря та оголошення льодової кампанії.

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