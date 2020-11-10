Фото жахливого стану COVID-лікарні в Харкові потрапили в мережу

Палати та санвузол 22-ї обласної інфекційної лікарні в Харкові. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n146318-foto-jahlyvogo-stanu-covid-likarni-v-harkovi-potrapyly-v-mereju.html

Ракурс

Фото 22-ї обласної інфекційної лікарні в Харкові, де лікують заражених коронавірусом мешканців регіону, показало жахливий стан медичного закладу.

На світлинах видно, що в палатах та туалетах лікарні давно не робили ремонт — на стінах тріщини, а в санвузлах розтрощена плитка. Один з пацієнтів лікарні заявив, що в лікарні начебто працює одна медсестра на 60 пацієнтів. Про це 10 листопада повідомляє Telegram-канал «Куп'янськ Новини».

Канал із посиланням на пацієнта цієї лікарні зазначає, що медсестра п’ять днів одним шприцом колола ліки жінці, оскільки в пенсіонерки не було грошей на нові шприци.

Медсестри тоді отримували 6 тис. грн на місяць і їх тоді вже не вистачало, у нас була одна медсестра на 60 осіб. У мене медсестричка попросила шприц, так як в сусідній палаті лежала бабуся і вона їй п’ять днів одним шприцом колола ліки, поки не погнулася голка. Все тому що у цієї бабусі не було грошей на нові шприци, — зазначив очевидець.

Як відомо, Харківська область в Україні посідає другу позицію за кількістю заражених випадків COVID-19. Станом на сьогодні, 10 листопада, в регіоні виявили вже 44 тис. 466 хворих, 594 пацієнти померли.

Нагадаємо, в Львівській ОДА заявили, що стадіон «Арена Львів» можуть використати для розгортання мобільного COVID-госпіталя. Це можуть зробити у тому разі, якщо всі ліжка в лікарнях Львівської області будуть заповнені зараженими коронавірусом.