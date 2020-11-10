Фото ужасного состояния COVID-больницы в Харькове попали в сеть

Палаты и санузел 22-й областной инфекционной больницы в Харькове. Фото: УП

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Ракурс

Фото 22-й областной инфекционной больницы в Харькове, где лечат зараженных коронавирусом жителей региона, показало ужасное состояние медицинского учреждения.

На фотографиях видно, что в палатах и туалетах больницы давно не делали ремонт — на стенах трещины, а в санузлах разбита плитка. Один из пациентов больницы заявил, что в больнице якобы работает одна медсестра на 60 пациентов. Об этом 10 ноября сообщает Telegram-канал «Купянск Новости».

Канал со ссылкой на пациента этой больницы отмечает, что медсестра пять дней одним шприцем колола лекарство женщине, поскольку у пенсионерки не было денег на новые шприцы.

Медсестры тогда получали 6 тыс. грн в месяц и их тогда уже не хватало, у нас была одна медсестра на 60 человек. У меня медсестричка попросила шприц, так как в соседней палате лежала бабушка и она ей пять дней одним шприцем колола лекарство, пока не погнулась игла. Все потому что у этой бабушки не было денег на новые шприцы, — отметил очевидец.

Как известно, Харьковская область в Украине занимает вторую позицию по количеству зараженных случаев COVID-19. По состоянию на сегодня, 10 ноября, в регионе обнаружили уже 44 тыс. 466 больных, 594 пациента умерли.

Напомним, во Львовской ОГА заявили, что стадион «Арена Львов» могут использовать для развертывания мобильного COVID-госпиталя. Это могут сделать в том случае, если все койки в больницах Львовской области будут заполнены зараженными коронавирусом.