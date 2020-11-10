Экс-искатель убежища в Панаме Каськив прошел в Закарпатский облсовет

https://racurs.ua/n146317-eks-iskatel-ubejischa-v-paname-kaskiv-proshel-v-zakarpatskiy-oblsovet.html

Ракурс

Владислав Каськив — экс-глава Госинвестпроекта во времена президентства Виктора Януковича и автор скандальной сделки с лыжным инструктором на 1,1 млрд долл., которому Панама отказалась предоставлять политическое убежище, на местных выборах 2020 года прошел в Закарпатский облсовет.

Каськив прошел шестым номером от ОПЗЖ в депутаты областного совета. На шестом избирательном округе Закарпатья в Хустском районе за него проголосовал 481 избиратель. Об этом сообщает сайт ЦИК.

ЦИК также обнародовал некоторую базовую информацию о Каськиве. В частности, указано, что политик родился в 1973 году, у него высшее образование, он является беспартийным частным предпринимателем, который живет в Киеве.

Напомним, Каськив — чиновник в правительстве Николая Азарова, которому пришлось уволиться с должности главы Государственного агентства национальных проектов после подписания скандальной сделки с «лыжным инструктором». По данным следствия, в 2012 году из госбюджета выделили свыше 500 млн грн на реализацию несуществующих проектов.

25 марта 2016 года Нацполиция Украины объявила Каськива в розыск. Его задержали в Панаме и экстрадировали в Украину. Позже Печерский райсуд отпустил его после внесения залога в 600 тыс. долл.