Екс-шукач притулку у Панамі Каськів пройшов до Закарпатської облради

https://racurs.ua/ua/n146317-eks-shukach-prytulku-u-panami-kaskiv-proyshov-do-zakarpatskoyi-oblrady.html

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Владислав Каськів — екс-очільник Держінвестпроекту часів президентства Віктора Януковича та автор скандальної угоди з лижним інструктором на понад 1 млрд дол., якому Панама відмовилася надавати політичний притулок, на місцевих виборах 2020 року пройшов до Закарпатської облради.

Каськів пройшов шостим номером від ОПЗЖ у депутати обласної ради. На шостому виборчому окрузі Закарпаття в Хустському районі за нього проголосував 481 виборець. Про це повідомляє сайт ЦВК за результатами місцевих виборів.

ЦВК оприлюднила деяку базову інформацію про Каськіва, зокрема, вказано, що політик народився 1973 році, має вищу освіту, є безпартійним приватним підприємцем, котрий мешкає у Києві.

Нагадаємо, Каськів — чиновник в уряді Миколи Азарова, якому довелося звільнитися з посади голови Державного агентства національних проектів після підписання скандальної угоди з «лижним інструктором». За даними слідства, у 2012 році з держбюджету виділили понад 500 млн грн на реалізацію неіснуючих проектів.

25 березня 2016 року Нацполіція України оголосила Каськіва в розшук. Його затримали в Панамі і екстрадували в Україну. Пізніше Печерський райсуд відпустив його через внесення застави у 600 тис. дол.