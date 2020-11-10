Коли почнуть штрафувати власників «євроблях». Фото: АвтоЄвроСила

https://racurs.ua/ua/n146315-slugy-narodu-rozpovily-koly-pochnut-shtrafuvaty-vlasnykiv-ievroblyah.html

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«Євробяхерів» — власників автомобілів на єврономерах не штрафуватимуть правоохоронці, поки у Верховній Раді не ухвалять закон про доступне розмитнення.

Як повідомив народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар, наразі все тримаються на чесному слові. Про це пише «Апостроф».

Поки штрафи призупинили і поки діє меморандум, але це все тримається на чесному слові. Номінально — до розв’язання питання, — сказав нардеп.

Водночас депутат допускає, що не зовсім чисті на руку інспектори намагатимуться штрафувати власників автомобілів на єврономерах.

За словами нардепа, питання розмитнення автомобілів може вирішитися вже наступного тижня. Наразі у комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики мають з восьми законопроектів сформувати один компромісний.

Що стосується самого законопроекту, є три точки зору. Перша — Мінфін, частина митного комітету, представники «ЄС» і «Голосу» виступають проти будь-якого варіанту доступного розмитнення.

Друга — незначна частина «слуг» виступає за розстрочку митних платежів, але, щоб вони залишилися в нинішньому обсязі.

І третя — є група активістів від «Слуг народу», які виступають за загальне доступне розмитнення — щоб був знову введений пільговий період, як це було в 18−19 році, щонайменше, на шість місяців, щоб люди могли завезти і розмитнити доступні автомобілі, — говорить Брагар.

Нагадаємо, минулого тижня «євробляхери» кілька днів поспіль протестували під Верховною Радою. Мітингувальники вимагали прийняти законопроект № 3704 про доступне розмитнення іноземних автомобілів.