Когда начнут штрафовать владельцев «евроблях». Фото: АвтоЕвроСила

https://racurs.ua/n146315-slugi-rasskazali-kogda-nachnut-shtrafovat-evroblyaherov.html

Ракурс

«Евробляхеров» — владельцев автомобилей на еврономерах не будут штрафовать правоохранители, пока в Верховной Раде не примут закон о доступной растаможке.

Как сообщил народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар, пока все держатся на честном слове. Об этом пишет «Апостроф».

Пока штрафы приостановили и пока действует меморандум, но это все держится на честном слове. Номинально — до решения вопроса, — сказал нардеп.

В то же время депутат допускает, что не совсем чистые на руку инспекторы будут пытаться штрафовать владельцев автомобилей на еврономерах.

По словам нардепа, вопрос растаможивания автомобилей может решиться на следующей неделе. Сейчас в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны из восьми законопроектов сформировать один компромиссный.

Что касается самого законопроекта, есть три точки зрения. Первая — Минфин, часть таможенного комитета, представители «ЕС» и «Голоса» выступают против любого варианта доступной растаможки. Вторая — незначительная часть «слуг» выступает за рассрочку таможенных платежей, но, чтобы они остались в нынешнем объеме. И третья — группа активистов от «слуг народа», выступающих за общую доступную растаможку — чтобы был вновь введен льготный период, как это было в 18−19 году минимум на шесть месяцев, чтобы люди могли завезти и растаможить доступные автомобили, — говорит Брагар.

Напомним, на прошлой неделе «евробляхеры» несколько дней подряд протестовали под Верховной Радой. Митингующие требовали принять законопроект № 3704 о доступной растаможке иностранных автомобилей.