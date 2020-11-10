Украиноязычные аудиогиды появятся в Колизее и Версале. Фото: traveller-eu.ru

https://racurs.ua/n146316-ukrainoyazychnye-audiogidy-poyavyatsya-v-kolizee-i-versale.html

Ракурс

Украиноязычные аудиогиды появятся в трех всемирно известных музеях.

Они заработают в Колизее (Италия), Версале (Франция) и Яд Вашем (Израиль). С Версалем и Яд Вашем украинская власть уже подписала соответствующие меморандумы. А для Колизея украинская сторона уже передала аудиозаписи. Об этом 10 ноября во время выступления на Международном форуме культурной дипломатии заявила Елена Зеленская, сообщил Офис президента.

Мой формат, мой способ сделать свой вклад — способствовать распространению украинского языка в мире через создание украиноязычных аудиогидов в крупнейших мировых музеях и культурных памятниках, — подчеркнула Зеленская.



В Офисе президента добавили, что за последние шесть месяцев по инициативе первой леди в мире появилось уже семь таких аудиогидов. В частности, украиноязычные аудиогиды заработали в австрийской художественной галерее Альбертина и Музее истории искусств, в турецком дворце Долмабахче, музее под открытым небом Эфес и Национальном парке Гьореме, в азербайджанском Национальном музее ковра и латвийском Национальном художественном музее. На Банковой отметили, что на этапе разработки находятся аудиогиды для музеев Черногории, Италии и Литвы.

Напомним, украинская первая леди Елена Зеленская во время официального визита президента Владимира Зеленского к Великобритании посетила музей Лондонского Тауэра, где подписала Меморандум о создании первого на территории Великобритании украиноязычного аудиогида.