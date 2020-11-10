Україномовні аудіогіди з'являться у Колізеї та Версалі. Фото: traveller-eu.ru

https://racurs.ua/ua/n146316-ukrayinomovni-audiogidy-z-yavlyatsya-u-kolizeyi-ta-versali.html

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Україномовні аудіогіди з’являться у трьох всесвітньо відомих музеях.

Вони запрацюють у Колізеї (Італія), Версалі (Франція) та Яд Вашем (Ізраїль). З Версалем та Яд Вашемом українська влада вже підписала відповідні меморандуми. А для Колізею українська сторона вже передала аудіозаписи. Про це 10 листопада під час виступу на Міжнародному форумі культурної дипломатії заявила Олена Зеленська, повідомив Офіс президента.

Мій формат, мій спосіб зробити свій внесок — сприяти поширенню української мови у світі через створення україномовних аудіогідів у найбільших світових музеях та культурних пам’ятках, — наголосила Зеленська.



В Офісі президента додали, що за останні шість місяців за ініціативи першої леді в світі з’явилося вже сім таких аудіогідів. Зокрема, україномовні аудіогіди запрацювали в австрійській художній галереї Альбертіна та Музеї історії мистецтв, у турецькому палаці Долмабахче, музеї просто неба Ефес та Національному парку Гьореме, в азербайджанському Національному музеї килима та латвійському Національному художньому музеї. На Банковій зазначили, що на етапі розробки перебувають аудіогіди для музеїв Чорногорії, Італії та Литви.

Нагадаємо, українська перша леді Олена Зеленська під час офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Великої Британії відвідала музей Лондонського Тауера, де підписала Меморандум про започаткування першого на території Великої Британії україномовного аудіогіда.