Конституційний суд заблокований через відсутність кворуму

https://racurs.ua/ua/n146314-konstytuciynyy-sud-zablokovanyy-cherez-vidsutnist-kvorumu.html

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Конституційний суд України не зміг провести засідання 10 листопада у зв’язку з відсутністю кворуму — на роботу не прийшли деякі судді.

КСУ повинен був сьогодні продовжити розгляд справи за поданням 142 депутатів Верховної Ради про офіційне тлумачення поняття «гідні умови життя». Про це у вівторок повідомляє прес-служба суду.

Також судді мали продовжити розгляд справи за поданням 46 нардепів щодо офіційного тлумачення положень про землю. Крім того, суд відклав розгляд питання про відкриття конституційного провадження за поданням 47 нардепів щодо процедури спецконфіскації.

Нагадаємо, 9 листопада через відсутність кворуму КСУ відклав розгляд тлумачення норми про землю. Подібна ситуація була і 5 листопада. 3 листопада Конституційний суд не ухвалив рішення щодо закону про мову.

Раніше парламентарі звернулися до 11 суддів КСУ із закликом добровільно скласти свої повноваження. Згодом суддя КСУ Володимир Мойсик заявив, що судді підтримують законопроект спікера Ради Дмитра Разумкова щодо відновлення е-декларування та готові розʼяснити своє рішення щодо згортання антикорупційної реформи.

Президент Володимир Зеленський вимагає відставки суддів КСУ.