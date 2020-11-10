Конституционный суд заблокирован из-за отсутствия кворума

https://racurs.ua/n146314-konstitucionnyy-sud-zablokirovan-iz-za-otsutstviya-kvoruma.html

Ракурс

Конституционный суд Украины не смог провести заседание 10 ноября в связи с отсутствием кворума — на работу не пришли некоторые судьи.

КСУ должен был сегодня продолжить рассмотрение дела по представлению 142 депутатов Верховной Рады об официальном толковании понятия «достойные условия жизни». Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда.

Также судьи должны были продолжить рассмотрение дела по представлению 46 нардепов об официальном толковании положений о земле. Кроме того, суд отложил рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по представлению 47 нардепов о процедуре спецконфискации.

Напомним, 9 ноября из-за отсутствия кворума КСУ отложил рассмотрение толкования нормы о земле. Подобная ситуация была и 5 ноября. 3 ноября Конституционный суд не принял решение по закону о языке.

Ранее парламентарии обратились к 11 судьям КСУ с призывом добровольно сложить свои полномочия. Впоследствии судья КСУ Владимир Мойсик заявил, что судьи поддерживают законопроект спикера Рады Дмитрия Разумкова о восстановлении е-декларирования и готовы разъяснить свое решение о сворачивании антикоррупционной реформы.

Президент Владимир Зеленский требует отставки судей КСУ.