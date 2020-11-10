Медицинский каннабис. Фото: Istock

https://racurs.ua/n146313-v-sluge-naroda-nachali-rabotat-s-legalizaciey-medicinskogo-kannabisa.html

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«Слуга народа», президентская фракция в парламенте, уже начала нарабатывать законопроект о легализации медицинского каннабиса. Сейчас в парламенте была создана соответствующая рабочая группа.

В «Слуге народа» заявляют, что на данный момент есть два принципиальных подхода в вопросе легализации медицинского каннабиса. Об этом шла речь во время брифинга политической силы.

Первым подходом является введение разрешения на импорт готовых медицинских препаратов с медицинским каннабисом, и посмотреть, как это будет работать и помогать онкобольным и больным болезнью Альцгеймера.

Вторым подходом в «Слуге народа» видят инициирование импортозамещения этих препаратов и создание соответствующих лекарств в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали, что экзит-пол социологической группы «Рейтинг» выяснил отношение избирателей к опросу президента Владимира Зеленского. Большинство украинцев — 70%, поддержали легализацию медицинского каннабиса. Еще 24% были против, 6% не определились.