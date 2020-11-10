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Ракурс
Медичний канабіс. Фото: Istock

У «Слузі народу» почали працювати із дозволом медичного канабісу

10 лис 2020, 16:07
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«Слуга народу», президентська фракція у парламенті, вже розпочала напрацьовувати законопроект щодо легалізації медичного канабісу. Наразі у парламенті була створена відповідна робоча група.

У «Слузі народу» заявляють, що на цю мить є два принципових підходи в питанні легалізації медичного канабісу. Про це йшла мова під час брифінгу політичної сили.

Першим підходом є введення дозволу на імпорт готових медичних препаратів з медичним канабісом, і подивитися, як це буде працювати і допомогати онкохворим та хворим на хворобу Альцгеймера.


Другим підходом у «Слузі народу» вбачають ініціювання імпортозаміщення цих препаратів та створення відповідних ліків в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екзит-пол соціологічної групи «Рейтинг» з’ясував ставлення виборців до опитування президента Володимира Зеленського. Більшість українців — 70%, підтримали легалізацію медичного канабісу. Ще 24% були проти, 6% не визначилися.

Джерело: Ракурс


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