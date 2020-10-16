Володимир Зеленський. Фото:

https://racurs.ua/ua/n145204-zelenskyy-rozpoviv-chomu-hoche-legalizuvaty-kanabis.html

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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що канабіс допоможе важкохворим, зокрема, онкохворим, переносити захворювання та знеболювати стан хворих у найменш шкідливий спосіб.

Президент наголошує, що медичний канабіс демонструє ефективність під час депресій та посттравматичних розладів, що є важливою частиною реабілітації військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба президента.

Зеленський додав, що наразі не менше двох мільйонів українців потребують канабіноїдних препаратів для підтримання належної якості їхнього життя, тому запропонував народу визначити, чи дійсно потрібна така ініціатива.

Як відомо, ініційоване президентом опитування не тотожне референдуму. Голосування не матиме прямих юридичних наслідків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що всенародне опитування від президента України 25 жовтня може стати тільки першим у списку Володимира Зеленського. У відеозверненні президент припустив, що може запитувати думку населення щотижнево і щомісячно.

При цьому Зеленський закликав громадян надсилати йому власні варіанти питань, як от — поцікавитися думкою щодо легалізації зброї, терміну навчання у школі, подвійного громадянства чи єврономерів.