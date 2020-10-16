Коли приватні лабораторії безкоштовно тестуватимуть на COVID-19, повідомило МОЗ

https://racurs.ua/ua/n145203-koly-pryvatni-laboratoriyi-bezkoshtovno-testuvatymut-na-covid-19-povidomylo-moz.html

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Приватні лабораторії тестуватимуть на коронавірус пацієнтів, аналізи яких не встигатимуть опрацювати державні заклади. При цьому державні лабораторії повинні укласти контракти з приватними лабораторіями для надання таких послуг.

Для пацієнтів ця процедура буде безкоштовною, оскільки кошти на тестування виділено з держбюджету. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 16 жовтня.

Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою дозволив лабораторним центрам Міністерства охорони здоров’я контрактувати приватні лабораторії за спрощеною процедурою закупівель, — зазначив Ляшко.

При цьому лабораторії самостійно вирішують, чи потрібна допомога, заважаючи на навантаженість та потужності.

Якщо фіксуватиметься надходження більшої кількості зразків, аніж спроможна обробити держлабораторія за добу — вона контрактуватиме приватну лабораторію і передаватиме надлишки тих зразків, які не може обробити самостійно. В контракті буде прописано кількість зразків, які приватна лабораторія може обробити сьогодні на сьогодні, — пояснив Ляшко.

У такому випадку працюватиме наступний алгоритм:

пацієнт із симптомами ГРВІ звертається до свого сімейного лікаря, на швидку або на телефон гарячої лінії при обласній держадміністрації;

його направляють до чергового лікаря або мобільна бригада робить забір зразків і доставляє їх в державну лабораторію;

державна лабораторія вирішує, чи потрібна їй допомога, зважаючи на кількість зразків та потужності.

На думку Ляшка, взаємодія з приватними лабораторіями розширить кількість досліджень та допоможе зменшити черги на тестування.

Найперше, це Київ, Харків, Одеса, Дніпро і Донецька область, — додав Ляшко.

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися. Так, за минулу добу, 15 жовтня, вірус виявили у 5 тис. 992 громадян.