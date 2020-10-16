Вакцина. Фото: Mos.ru

https://racurs.ua/ua/n145200-rosiya-lyakaie-svit-mavpamy-cherez-brytansku-vakcynu-vid-covid-19.html

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Проти британської вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 Росія активно проводить кампанію з дезінформації у соцмережах та на телебаченні. Водночас росіяни показують свою вакцину, до якої багато запитань, як найуспішнішу розробку.

Так Росія намагається заздалегідь завдати піарного удару по вакцині, яку розробляють Оксфордський університет і фармацевтична компанія AstraZeneca. Про це повідомляє Daily Mail.

Картинки, меми та відеокліпи, які росіяни використовують під час кампанії, стверджують, що британська вакцина небезпечна і перетворить людей на мавп. Як зазначає газета The Times причиною для такого фейку послужив той факт, що вона розробляється на основі вірусу шимпанзе.

Окрім соцмереж, деякі з фейків навіть транслюють в програмі «Вести недели» з Дмитром Кисельовим.

Як пише газета, Росія здебільшого спрямувала пропаганду на країни, куди хоче продавати свою сумнівну вакцину «Супутник V». Також дезінформація ретранслюється і на західні країни.

Нагадаємо, що Україна розраховує отримати вакцини від COVID-19 виробництва США і Великої Британії в рамках механізму Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX.